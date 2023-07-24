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لبنان

اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
24-07-2023 | 10:50
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 92100 و92400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان راوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، ما بين 92800 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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