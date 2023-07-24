اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

وكان راوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، ما بين 92800 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 92100 و92400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.