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لبنان

احتجاجا على غياب الكهرباء المستمر.. قطع طرقات في هذه المناطق

Lebanon 24
24-07-2023 | 10:56
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أقدم عدد من أهالي كفرفيلا على قطع عام كفرفيلا -صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي، علما أن البلدة تستفيد من الطاقة الكهرومائية من معمل جزين خط رقم ٣.
 
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وفي بلدة عين قانا - قضاء النبطية، نفذ عدد من أهالي البلدة وقفة احتجاجية على الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي.
 
يُذكر انّ رئيس البلدية الدكتور علي رضا كركي، ونائبه حسن حسن ملاح، وعدد من الاعضاء كانوا قد تقدموا باستقالاتهم من عضوية المجلس البلدي بسبب عدم تجاوب الجهات المعنية بتسوية الوضع كما كان عليه الحال سابقاً. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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