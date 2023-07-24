عبدالله بحث مع نقابة مستوردي الأدوية في مسألة الأسعار والأدوية المهربة

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وتمحور النقاش حول كيفية مساعدة وزارة الصحة العامة للاستمرار في برنامج التتبع للأدوية المعتمد، وسط تأكيد على ضرورة تأمين هذه الأدوية بعد التزام الحكومة استمرار دعمها.كذلك، تمَّ البحث في "مسألة الأسعار والأدوية المهربة وضرورة مواجهتها، والاتفاق على متابعة الجهود لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في سوق الدواء، مع الخوف من انعكاس أي تغيير لسعر صرف الدولار على الأمن الدوائي للمواطن".