Advertisement

لبنان

بشأن المياه.. هذا ما طلبتهُ إحدى البلديات من المواطنين

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1090690-638258201796357564.jpg
Doc-P-1090690-638258201796357564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت بلدية القبيات في بيان إلى "اتخاذ أقصى درجات الترشيد في استخدام المياه لتقتصر على الحاجات اليومية الضرورية، من دون ري المزروعات".

وطالبت البلدية بـ"عدم التعدي على الشبكة أو التلاعب بالعيارات، كي لا يتعرض المتعدي إلى أقصى العقوبات"، معلنة "عدم قبول بأي مراجعة من أي كان بهذا الشأن".
Advertisement

وأهابت بالجميع "أقصى درجات التعاون، كي نتمكن من تأمين المياه لكل المواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-07-24
17:03 | 2023-07-24
16:59 | 2023-07-24
16:54 | 2023-07-24
16:22 | 2023-07-24
16:10 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website