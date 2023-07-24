بشأن المياه.. هذا ما طلبتهُ إحدى البلديات من المواطنين

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دعت بلدية القبيات في بيان إلى "اتخاذ أقصى درجات الترشيد في استخدام المياه لتقتصر على الحاجات اليومية الضرورية، من دون ري المزروعات".وطالبت البلدية بـ"عدم التعدي على الشبكة أو التلاعب بالعيارات، كي لا يتعرض المتعدي إلى أقصى العقوبات"، معلنة "عدم قبول بأي مراجعة من أي كان بهذا الشأن".وأهابت بالجميع "أقصى درجات التعاون، كي نتمكن من تأمين المياه لكل المواطنين".