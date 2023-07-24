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لبنان

تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:37
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كشف المديرُ العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - "لاري" ميشال انطوان أفرام في بيان، أن "موجة الحر الشديدة الحالية التي يشهدها لبنان، ستستمرّ وسط بقاء خطر الحرائق قائماً"، مشيراً إلى أنّ الحرارة ستشتد خلال أول أسبوع من شهر آب المقبل، إذ يمكن أن تلامس الحرارة الـ45 درجة وربما أكثر.
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ودعا أفرام إزاء هذا الواقع الحكومة مُجتمعة، إلى إعلان حال الطوارئ في لبنان الأسبوع المقبل، بدءاً من الأحد المقبل"، متحدثاً عن إحتمال تجديد حال الطوارئ بحسب الأحوال الجويّة. 
 
وأضاف: "كل الوزارات معنية بحال الطوارئ هذه، وكل مواطن معني بحالة طوارئ ذاتية. كذلك، كل المستشفيات معنية بحالات الجفاف وضربة الشمس والامراض، كما أن كل البلديات معنية بإطار بلديتها، في حين أن كل أجهزة الدفاع المدني والاطفاء معنية وكل الوزارات معنية".

وتابع: "إن الارشادات التي أصدرتها لاري يتوجب اتباعها حرفيا، وعلى المواطنين عدم التجول في ذروة الحرارة أي من الساعة 11 الى الساعة 4 خصوصاً على المسابح والبحر، وعليهم ارتداء نظارات شمس وقبعات". 

وختم: "على المزارعين ومربي الدواجن الانتباه الشديد، على السائقين الانتباه الى حرارة مياه المبرد وحرارة الفرامل، وعلى كل صاحب معمل، مولد ومنزل الانتباه من الكهرباء أو أي مسبب للحرائق. علينا جميعاً التعاون لإنقاذ غاباتنا، بيوتنا، أملاكنا وحياتنا".
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