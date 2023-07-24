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لبنان

بري يُحيي الليلة العاشورائية السادسة في المصيلح بحضور الشيخ ماهر حمّود

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:58
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أحيا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الليلة السادسة من ليالي عاشوراء بمجلس عاشورائي أقيم في قاعة أدهم خنجر في دارته بالمصيلح، بحضور رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود إلى جانب عددٍ من الرسميين والنواب والفاعليات الإجتماعيّة.
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وفي كلمةٍ له، تحدث حمود عن معاني وقيم الثورة الحسينية في التضحية ومقاومة الظلم والاصلاح، وقال: "ما قدمته المقاومة في لبنان من إنتصارات عظيمة هو ما حول وجه لبنان الى وجه مشرق وصنع قوته التي ردعت وتردع الكائن الاسرائيلي".

واستغرب "تطاول بعض الجهات على المقاومة في حين أنها هي نفسها تخفي تاريخها القريب في التعامل مع العدو"، وقال: "سنطوي صفحة الحرب لكن هؤلاء المتطاولين هم من لا يزالون يفتحون هذه الصفحة، فلماذا يعيش هؤلاء بجحور صغيرة؟ لماذا لا يذكر البعض فضل المقاومة على لبنان؟ لماذا لا يقفون في عين الشمس ويصرون على دفن الرؤوس في الرمال؟".

وأضاف: "إنّ رفض البعض للمرشح المدعوم من الثنائي الوطني منطلقه كيدي غير أخلاقي وغير سياسي. نحن الحق وأنتم الباطل، نحن الخير وأنتم الشر، نحن الصدق وانتم الكذب، نحن المستقبل المشرق وانتم الماضي المظلم الذي لوثتموه بجرائمكم".

وتابع: "من يطلق السهام على المقاومة لا يريد الخير للبنان. ويجب الاستجابة لدعوات الرئيس نبيه بري في الحوار، فهو الذي اثبت في كل مرحلة أنه الاكثر وضوحاً".
 
 
 
 
 
 
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