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لبنان

برقيّة جديدة.. شاهدوا ماذا طلب وزير الداخلية من "مدير عام قوى الأمن"

Lebanon 24
24-07-2023 | 12:06
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نشرت قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، صورة لبرقيّة صادرٍة عن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي يوم 21 تمّوز 2023، تنصُّ على أنَّ الاخير أعادَ إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مشاريع مراسيم قبول إستقالة الضباط ومشاريع قرارات الإجازة دون راتب للرتباء والأفراد في قوى الأمن.
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وبحسب الوثيقة، فقد طلب المولوي من المديرية العامة لقوى الأمن، إيداعه جميع الطلبات التي ترد إليها بشأن إستقالات ضباط من ملاك قوى الأمن، وكذلك طلبات الإجازة من دون راتب للعناصر الأمنية، وذلك مع بيان اقتراحها وتعليل الأسباب لكل طلب كي يُصار إلى إتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. 
 
 
 
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