Advertisement

لبنان

خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-07-2023 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1090702-638258242717998062.jpg
Doc-P-1090702-638258242717998062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، أنَّ آلية دفع أموال "صيرفة" لم تتوقف بتاتاً خلال السّاعات الماضية ضمن مختلف المصارف، مشيرةً إلى أنَّ معظم المؤسسات المصرفية التزمت بتمرير الأموال المُستحقة للمُواطنين بالدولار، اليوم، وذلك من دون أيّ عراقيل وعبر الصرّافات الآلية.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنَّ إستقبال طلبات "صيرفة" ما زال مُستمراً ولم يجرِ تجميده، موضحةً أنَّ بعض المصارف قد تُقلّص شروطها بشأن إمكانية الإستفادة من المنصة خلال الوقت الحاضر، في حينِ بات على كل صاحب حساب مراجعة الفرع الذي يتعامل معهُ لمعرفة ما إذا كانَت هناك إمكانية لإتمام معاملة صيرفة مُجدداً أم لا.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-07-24
17:03 | 2023-07-24
16:59 | 2023-07-24
16:54 | 2023-07-24
16:22 | 2023-07-24
16:10 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website