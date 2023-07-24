خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، أنَّ آلية دفع أموال "صيرفة" لم تتوقف بتاتاً خلال السّاعات الماضية ضمن مختلف المصارف، مشيرةً إلى أنَّ معظم المؤسسات المصرفية التزمت بتمرير الأموال المُستحقة للمُواطنين بالدولار، اليوم، وذلك من دون أيّ عراقيل وعبر الصرّافات الآلية.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ إستقبال طلبات "صيرفة" ما زال مُستمراً ولم يجرِ تجميده، موضحةً أنَّ بعض المصارف قد تُقلّص شروطها بشأن إمكانية الإستفادة من المنصة خلال الوقت الحاضر، في حينِ بات على كل صاحب حساب مراجعة الفرع الذي يتعامل معهُ لمعرفة ما إذا كانَت هناك إمكانية لإتمام معاملة صيرفة مُجدداً أم لا.

