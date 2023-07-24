إكتشفوا ما نشره مصرف لبنان مؤخراً.. أرقامٌ تُظهر أمراً بارزاً

أظهرت بياناتٌ مصرفية ينشرها مصرف لبنان بشأن "صيرفة"، تراجعاً كبيراً في حجم التداول على المنصّة اعتباراً من يوم 13/7/2023 ولغاية يوم 24/7/2023.



وبحسب المعطيات، فإنَّ حجم التداول اليوميّ على المنصة إنخفض على النحو التالي:

Advertisement وبحسب المعطيات، فإنَّ حجم التداول اليوميّ على المنصة إنخفض على النحو التالي:

1- يوم 13 تموز: 190 مليون دولار 1- يوم 13 تموز: 190 مليون دولار



2- يوم 14 تموز: 155 مليون دولار



3- يوم 17 تموز: 105 ملايين دولار



4- يوم 18 تموز: 120 مليون دولار



5- يوم 20 تموز: 115 مليون دولار



6- يوم 21 تموز: 105 ملايين دولار