إكتشفوا ما نشره مصرف لبنان مؤخراً.. أرقامٌ تُظهر أمراً بارزاً

أظهرت بياناتٌ مصرفية ينشرها مصرف لبنان بشأن "صيرفة"، تراجعاً كبيراً في حجم التداول على المنصّة اعتباراً من يوم 13/7/2023 ولغاية يوم 24/7/2023.
وبحسب المعطيات، فإنَّ حجم التداول اليوميّ على المنصة إنخفض على النحو التالي:
1- يوم 13 تموز: 190 مليون دولار
2- يوم 14 تموز: 155 مليون دولار
3- يوم 17 تموز: 105 ملايين دولار
4- يوم 18 تموز: 120 مليون دولار
5- يوم 20 تموز: 115 مليون دولار
6- يوم 21 تموز: 105 ملايين دولار
7- يوم 24 تموز: 70 مليون دولار
مصادر مصرفيّة علقت بالقول إنَّ إنخفاض حجم التداول إلى هذا الحد هو الأول منذ شهر أيّار الماضي، مشيرة إلى أنَّ عدم إقبال المواطنين على تقديم طلبات "صيرفة" بالشكل المطلوب والمعتاد هو الذي ساهم في تراجع حجم التداول على المنصة.
وأشارت المصادر إلى أن المخاوف كانت كبيرة لدى المواطنين من عدم حصولهم على أموالهم بسبب الحديث عن إلغاء "صيرفة"، موضحة أن هذا الأمر هو الذي دفعهم لتجنب المخاطرة بأموالهم.
وكانت مصادر مصرفيّة كشفت لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، أنَّ آلية دفع أموال "صيرفة" لم تتوقف بتاتاً خلال السّاعات الماضية ضمن مختلف المصارف، مشيرةً إلى أنَّ معظم المؤسسات المصرفية التزمت بتمرير الأموال المُستحقة للمُواطنين بالدولار، اليوم، وذلك من دون أيّ عراقيل وذلك عبر الصرّافات الآلية.
وأشارت المصادر إلى أنَّ إستقبال طلبات "صيرفة" ما زال مُستمراً ولم يجرِ تجميده، موضحةً أنَّ بعض المصارف قد تُقلّص شروطها بشأن إمكانية الإستفادة من المنصة خلال الوقت الحاضر، في حينِ بات على كل صاحب حساب مراجعة الفرع الذي يتعامل معهُ لمعرفة ما إذا كانَت هناك إمكانية لإتمام معاملة صيرفة مُجدداً أم لا.