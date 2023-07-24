في صور.. 4 جرحى بحادث سير مُروّع

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلتان بجروحٍ جراء تعرضهم لحادث سيرٍ مروّع وقع، مساء اليوم الإثنين، بين سيارتين عند مفترق قدموس - صور.

وعلى الفور، تولت فرق الدفاع المدني نقل الجرحى إلى مُستشفى حيرام لتلقي العلاج.