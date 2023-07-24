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لبنان

في صور.. 4 جرحى بحادث سير مُروّع

Lebanon 24
24-07-2023 | 15:05
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أصيب 4 أشخاص بينهم طفلتان بجروحٍ جراء تعرضهم لحادث سيرٍ مروّع وقع، مساء اليوم الإثنين، بين سيارتين عند مفترق قدموس - صور.
 
وعلى الفور، تولت فرق الدفاع المدني نقل الجرحى إلى مُستشفى حيرام لتلقي العلاج.
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