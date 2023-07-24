Advertisement

لبنان

آخر كلام.. مصارف عربية مهتمة بالاستحواذ على بنوك لبنانية

Lebanon 24
24-07-2023 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1090737-638258369047328998.jpg
Doc-P-1090737-638258369047328998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف اتحاد المصارف العربية أن مصارف أردنية وعراقية مهتمة بالاستحواذ على بنوك لبنانية، مشيرا الى أن "دخول مصارف أجنبية إلى لبنان عامل إيجابي".


كما لفت اتحاد المصارف العربية لـ"الحدث" الى أن "لقاءات ثنائية عقدت بين مستثمرين ومصارف لبنانية". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركات تحويل الأموال في لبنان.. هل تأخذ دور المصارف؟
lebanon 24
25/07/2023 02:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
راميريز : إعادة هيكلة المصارف في لبنان أمر "طارىء"
lebanon 24
25/07/2023 02:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصارف لبنان" تمدد استثنائياً لمجلس إدارتها ورئيسه وهذا ما تجنبت الاعلان عنه
lebanon 24
25/07/2023 02:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قرارٌ إستثنائي لجمعية مصارف لبنان... إليكم ما أعلنته
lebanon 24
25/07/2023 02:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مصارف

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-07-24
17:03 | 2023-07-24
16:59 | 2023-07-24
16:54 | 2023-07-24
16:22 | 2023-07-24
16:10 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website