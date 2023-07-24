آخر كلام.. مصارف عربية مهتمة بالاستحواذ على بنوك لبنانية

كشف اتحاد المصارف العربية أن مصارف أردنية وعراقية مهتمة بالاستحواذ على بنوك لبنانية، مشيرا الى أن "دخول مصارف أجنبية إلى لبنان عامل إيجابي".





كما لفت اتحاد المصارف العربية لـ"الحدث" الى أن "لقاءات ثنائية عقدت بين مستثمرين ومصارف لبنانية".

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