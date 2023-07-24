27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر كلام.. مصارف عربية مهتمة بالاستحواذ على بنوك لبنانية
Lebanon 24
24-07-2023
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف اتحاد المصارف العربية أن مصارف أردنية وعراقية مهتمة بالاستحواذ على بنوك لبنانية، مشيرا الى أن "دخول مصارف أجنبية إلى لبنان عامل إيجابي".
كما لفت اتحاد المصارف العربية لـ"الحدث" الى أن "لقاءات ثنائية عقدت بين مستثمرين ومصارف لبنانية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركات تحويل الأموال في لبنان.. هل تأخذ دور المصارف؟
Lebanon 24
شركات تحويل الأموال في لبنان.. هل تأخذ دور المصارف؟
25/07/2023 02:04:30
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
راميريز : إعادة هيكلة المصارف في لبنان أمر "طارىء"
Lebanon 24
راميريز : إعادة هيكلة المصارف في لبنان أمر "طارىء"
25/07/2023 02:04:30
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصارف لبنان" تمدد استثنائياً لمجلس إدارتها ورئيسه وهذا ما تجنبت الاعلان عنه
Lebanon 24
"مصارف لبنان" تمدد استثنائياً لمجلس إدارتها ورئيسه وهذا ما تجنبت الاعلان عنه
25/07/2023 02:04:30
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إستثنائي لجمعية مصارف لبنان... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
قرارٌ إستثنائي لجمعية مصارف لبنان... إليكم ما أعلنته
25/07/2023 02:04:30
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مصارف
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب
Lebanon 24
استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب
01:32 | 2023-07-24
24/07/2023 01:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
00:39 | 2023-07-24
24/07/2023 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
04:31 | 2023-07-24
24/07/2023 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
03:30 | 2023-07-24
24/07/2023 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-07-24
تشدّد في إعطاء فيزا
17:03 | 2023-07-24
تعامل بالمثل
16:59 | 2023-07-24
سفيرٌ سابق ينشر صورة جوية رائعة لبيروت.. هكذا علّق عليها
16:54 | 2023-07-24
مقدمات النشرات المسائية
16:22 | 2023-07-24
كلامٌ من نصرالله اليوم عن إنفجار مرفأ بيروت.. ماذا قال؟
16:10 | 2023-07-24
خطفٌ وتهديدٌ وإنتشار مسلّح.. ما يحصل في بلدة شمالية خطير!
فيديو
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
25/07/2023 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact