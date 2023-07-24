سفيرٌ سابق ينشر صورة جوية رائعة لبيروت.. هكذا علّق عليها

نشر السفير الياباني السابق في لبنان تاكيشي أوكوبوعبر حسابه على منصة "إكس"، صورة جوية لمدينة بيروت، وأرفقها بتعليق قال فيه: " تظهر هذه الصورة الجوية أن حرم الجامعة الأميركية في بيروت هو واحة تطل على البحر. من وجهة نظري، تصنف الجامعة الأميركية في بيروت كأجمل حرم جامعي في العالم، كما يتميز هذا الصرح الجامعي بنخبه من الاكاديميين الأقوياء ومستوى تعليمي عال، مما ساهم في شهره الجامعة لفترة طويلة كمهد للقيادة في المنطقة. من ناحية أخرى، أحب أن أرى العديد من القطط اللطيفة تسترخي بسلام في الحرم الجامعي".

تظهر هذه الصورة الجوية أن حرم الجامعة الأميركية في بيروت هو واحة تطل على البحر. من وجهة نظري، تصنف الجامعة الأميركية في بيروت كأجمل حرم جامعي في العالم. كما يتميز هذا الصرح الجامعي بنخبه من الاكاديميين الأقوياء ومستوى تعليمي عال، مما ساهم في شهره الجامعة لفترة طويلة كمهد… pic.twitter.com/dEZuwphejM — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) July 24, 2023 Advertisement