سفيرٌ سابق ينشر صورة جوية رائعة لبيروت.. هكذا علّق عليها

تظهر هذه الصورة الجوية أن حرم الجامعة الأميركية في بيروت هو واحة تطل على البحر. من وجهة نظري، تصنف الجامعة الأميركية في بيروت كأجمل حرم جامعي في العالم. كما يتميز هذا الصرح الجامعي بنخبه من الاكاديميين الأقوياء ومستوى تعليمي عال، مما ساهم في شهره الجامعة لفترة طويلة كمهد… pic.twitter.com/dEZuwphejM
— Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) July 24, 2023
تظهر هذه الصورة الجوية أن حرم الجامعة الأميركية في بيروت هو واحة تطل على البحر. من وجهة نظري، تصنف الجامعة الأميركية في بيروت كأجمل حرم جامعي في العالم. كما يتميز هذا الصرح الجامعي بنخبه من الاكاديميين الأقوياء ومستوى تعليمي عال، مما ساهم في شهره الجامعة لفترة طويلة كمهد… pic.twitter.com/dEZuwphejM