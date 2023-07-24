إنخفاضٌ ملحوظ للدولار في السوق الموازية.. كيف جاء سعره هذا المساء؟

سجل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، تسعيرة تراوحت بين 91700 و92000 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ الدولار سجل عصراً تسعيرة بلغت 93 ألف ليرة لبنانية.