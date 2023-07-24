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لبنان
إنخفاضٌ ملحوظ للدولار في السوق الموازية.. كيف جاء سعره هذا المساء؟
Lebanon 24
24-07-2023
|
14:00
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سجل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، تسعيرة تراوحت بين 91700 و92000 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ الدولار سجل عصراً تسعيرة بلغت 93 ألف ليرة لبنانية.
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