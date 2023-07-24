تشدّد في إعطاء فيزا

تتشدَّد سفارات دول أوروبية بينها صديقة للبنان في إعطاء فيزا، حتى لأسباب عائلية أو اجتماعية وتمهر الطلبات بالرفض بعد استيفاء الرسوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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