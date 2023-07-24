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لبنان

خطفٌ وتهديدٌ وإنتشار مسلّح.. ما يحصل في بلدة شمالية خطير!

Lebanon 24
24-07-2023 | 16:10
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شهدت محلة المقيطع - الطريق البحرية بالقرب من دوار حمص في عكار، مساء الإثنين، عملية خطف إستهدفت عدداً من الأشخاص.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد أقدم المدعو "وط." مع شقيقيهِ "أ.ط." و "ب.ط". على اعتراض طريق 3 شبانٍ من بلدة الحصنية عُرِف منهم "ج.ح." و "م.ح.".
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وبحسب المعلومات، فقد جرى تهديد الشبان المشار إليهم بقوة السلاح، كما جرى وضعهم في صندوق إحدى السيارات قبل رميهم عندي مفترق وادي الجاموس. 
وأفادت المصادر بأنَّ عملية الخطف تعود لخلافات سابقة حصلت ليل أمس بين الطرفبن في بلدة الحصنية. 
وإزاء ما حصل، تشهدُ بلدة الحصنية إنتشاراً مسلحاً كثيفاً وسط معلومات عن إطلاق نارٍ كثيف في المحلّة. 
 
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