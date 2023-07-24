Advertisement

لبنان

رسالة مفتي الجمهورية: الحرية القويّة واقفال الباب على طروحات لتعديل الدستور

Lebanon 24
24-07-2023 | 22:24
A-
A+
Doc-P-1090771-638258595645977598.jpg
Doc-P-1090771-638258595645977598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب غسان حجار في" النهار": لم يقصّر المفتي دريان يوما في مواقفه الوطنية ملاقيا احرارا ووطنيين آخرين، لكنه في كلامه عن الحرية اولا والشراكة ثانيا، رفع شأن هاتين القيمتين في الحياة الوطنية، مؤكدا الثوابت الضرورية لاستمرار لبنان الذي نعرفه ونريده. وهو، (اي المفتي) ربما ايضا، اذا استمر على هذا النحو التصاعدي، ففي امكانه سدّ الفراغ الهائل على الساحة الاسلامية السنية. وهو لم يكن يوما شريكا مضاربا للسياسيين، بل آثر الانكفاء الى الحد الاقصى، لكنه بات يشعر انه يحمل عبء التشتت والضياع داخل جماعته، وان هذا التشتت ينعكس سلبا على التوازنات التي قام عليها البلد.
Advertisement
 
المفتي دريان وجّه رسالته في رأس السنة الهجرية، الاسبوع الماضي، الى المسلمين اولا، فاللبنانيين جميعا تاليا. لم أتوقف كثيرا عند دعوته الى انتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور، وهي الدعوة التي تتكرر على ألسنة المتحدثين يوميا، من دون ترجمتها من قِبل السياسيين الفاقدي الضمير الوطني، الذين يستمرون في ضرب مقومات البلد، وتفسيخ كيانه، بل اعادني حديثه عن الاسس والثوابت الى الشريك السنّي الاساس في قيام لبنان المستقل الرئيس رياض الصلح الذي وقف ذات يوم في مؤتمر دمشق (1928) وطرح مقولته الشهيرة: "أنا أفضّل أن أعيش في كوخ داخل وطن لبناني من أن أعيش مستعمراً في إمبراطورية عربية".

فقد اعتبر دريان ان "العِلَّةَ المفجعة تَتَمَثَّلُ في اسْتِمْرَارِ الخِلافَاتِ بِشَأْنِ الثَّوَابِتِ التي لا يَجُوزُ أَنْ تَسْتَمِرّ، لأَنَّهَا تُشَكِّلُ ضَرباً لِلأُسُسِ التي يَقُومُ عليها العَيشُ المُشتَرَك، وَتَقُومُ عليها الحَيَاةُ الوَطَنِيَّةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ وَالسِّيَاسِيَّة" .

وإذ شدد على انتخاب الرئيس، اكد تمسكه باتفاق الطائف، مقفلا الباب على طروحات مختلفة لتعديل الدستور والنظام أو قيام فيديراليات وما شابه قائلا: "الجَمِيعُ يقولونَ بِالطَّائفِ والدُّستور. والدُّستورُ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ الرَّئيس، فلماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح، دُونَمَا اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلَة، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعْطِيلُه؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-07-25
01:15 | 2023-07-25
01:04 | 2023-07-25
01:00 | 2023-07-25
00:36 | 2023-07-25
00:33 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website