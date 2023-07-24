27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سفراء جدد للدول المؤثرة في وقت دقيق
Lebanon 24
24-07-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": هل يحتمل لبنان وجود سفراء جدد لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر ، وهي اربع دول من الدول الخمس التي اجتمعت اخيرا في الدوحة بعد اجتماع اولي في باريس في شباط الماضي ، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من الازمة الراهنة ؟
Advertisement
البعض لا يرى اي اشكالية في ذلك في ظل تولي ديبلوماسي مخضرم هو الوزير الفرنسي السابق جان ايف لودريان مهمة المساعدة في ايجاد الحلول علما ان كثيرين يرون انه وما لم يكن يترجم دعما قويا حصل عليه في الاجتماع الاخير للجنة الخماسية ، فان الولايات المتحدة لا يمكن ان تبقى في المقعد الخلفي لا سيما في ظل شغور حاكمية المصرف المركزي من جهة وقرب احتمال مرحلة شغور قيادة الجيش وكلاهما باهمية كبيرة بالنسبة الى الولايات المتحدة . وفيما تفيد معلومات ان المسؤولين في واشنطن ارتاحوا للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري ابان زيارته الاخيرة لواشنطن تحضيرا للمرحلة المقبلة ، فان علامات استفهام يظللها هذا الالتصاق الاخير بالمرجعية السياسية التي تدير على نحو صريح الامور فيما ان لا مشكلة للاميركيين في الجوهر مع نبيه بري باعتباره المرجعية السياسية للمنصوري، ولكن الاشكالية ان ذلك لن يوحي بالثقة في المرحلة المقبلة للداخل ايا تكن المواصفات التي يتصف بها الرجل. وكثر يأخذون عليه ذلك فيما تأخذ مرجعيته السياسية مداها في تحديد السقف رفضا لتسلم المهام التي يتعين عليه القيام بها كما يأخذون عليه تردده فيما ان المحك الاساسي يكمن في تسلم الامور في المراحل الصعبة وليس في ازمنة الرخاء والازدهار . والسؤال نفسه ينسحب على شغور محتمل في قيادة المؤسسة العسكرية التي استثمرت فيها الولايات المتحدة الكثير ولا تزال بحيث يرى كثر ان واشنطن لا يمكن ان تواصل البقاء على الحياد وعدم الانخراط جديا في الضغط على القوى السياسية لانهاء الشغور الرئاسي في الدرجة الاولى تمهيدا لانجاز تعيينات الفئة الاولى . فالمشكلة التي يواجهها لبنان في موضوع انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامه هي من تداعيات عدم انجاز انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية حزيران الماضي فيما ان الامر شكل خيبة لواشنطن التي كانت تتوقع او تأمل ذلك . فلا يمكن لايران ان تفوز في نهاية الامر بالاستمرار في استرهان لبنان لحساباتها في مقابل اللجنة الخماسية اذا كانت المواقف موحدة او وجهات النظر متقاربة . وهذا لم يكن موجودا على اثر اجتماع باريس للجنة الخماسية فيما يؤمل ان يكون عبر البيان الذي صدر عن اللجنة في اجتماعها الثاني من الدوحة حمل التعبير الكافي عن موقف موحد . فاذا كانت الكلفة على البلد ليست مهمة للقوى السياسية فانه يجب اعتماد مقاربة الكلفة المتصاعدة من التعطيل على كل من القوى السياسية المعرقلة او المعطلة .وفيما تقول مصادر ديبلوماسية انه هذا بالتحديد المغزى من التلويح باجراءات عقابية كما بالفائدة التي يجنيها هؤلاء عبر الجزر الذي وعدوا به في المقابل ، فان شغور موقعي الحاكمية وقيادة الجيش يمكن ان يسرعا في انزلاق لبنان اكثر فاكثر الى ان يكون دولة فاشلة حاملا تهديدات ليس على نفسه بل على دول المنطقة كذلك . ففي نهاية الامر ، المسألة تكمن في مخاوف اللبنانيين من اطاحة ما بقي من مؤسسات قائمة كانت حتى الامس القريب ملاذ اطمئنان لهم ولا تزال نسبيا كما هي الحال بالنسبة الى المؤسسات الامنية ولا سيما الجيش .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
03:30 | 2023-07-24
24/07/2023 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
04:31 | 2023-07-24
24/07/2023 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع فيديو يرصد ما يحصل في مطار بيروت.. المكيفات تعطلت!
Lebanon 24
مقطع فيديو يرصد ما يحصل في مطار بيروت.. المكيفات تعطلت!
08:15 | 2023-07-24
24/07/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-07-25
"التيار" يبحث عن مرشح
01:15 | 2023-07-25
"الحزب" جاهز للمرحلة الصعبة
01:04 | 2023-07-25
قبيسي: لنصل الى صيغة يتفق عليها كل الاطياف السياسية
01:00 | 2023-07-25
اتصالات حكومية لمعالجة ملف حاكمية مصرف لبنان وفق القانون ومقتضيات الضرورة
00:36 | 2023-07-25
نيران قوية اندلعت ليلاً في بلدة عكارية... والفرق المعنية تخمدها (فيديو)
00:33 | 2023-07-25
في التبانة... أطلق النار باتجاه شقيقه!
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 08:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 08:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 08:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact