27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لا أحد يعوّل على الزيارة": هل يُعيد لودريان المجرّب؟
Lebanon 24
24-07-2023
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": ليس معروفاً ما الذي سيحمله الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان للبنان ويتباحث في شأنه مع السياسيين خلال زيارة لن تتجاوز مدتها الساعات القليلة، ليبدو وكأنه يحمل صيغة يودعها في عهدة المسؤولين أو ليحمل جواباً عنها. حتى مساء الأمس لم يكن أيّ من السياسيين على علم بما يحمله الموفد الفرنسي وما تردّد عن اقتراح جديد ومختلف، وصفته مصادر سياسية بأنّه مجرد أمنيات بعيدة عن الواقع.وإذا لم تحمل الزيارة جديداً فهي ستضاف إلى مجموعة الإخفاقات الفرنسية. لم يحصل أن بلغت هيبة فرنسا هذا المستوى من التراجع في الدور والحضور ولا وصلت إلى ما وصلت إليه في عهد إيمانويل ماكرون.
Advertisement
يسلّم الخصوم والأصدقاء بأنّ فرنسا فقدت مصداقيتها منذ انفجار الرابع من آب وزيارات رئيسها المتكرّرة والكلام على حوار، ثم على تعديل النظام. طرح فرنسا التسوية حول سليمان فرنجية - نواف سلام لم يترك لها صديقاً في لبنان باستثناء الثنائي الذي تمسّك بمبادرتها وعوّل على دورها في إقناع السعودية، وصار يتصرّف في وقت من الأوقات وكأنّ الإستحقاق نضج وأنّ خطوات معدودة تفصل رئيس «المردة» عن القصر الجمهوري. لكنّها تراجعت بعدما تبيّن لها أنّ السعودية لم تعدّل رأيها، وأنّ النواب السنّة تضاعفت حيرتهم بموقف المملكة بعد رفع «الفيتو» عن المرشحين، ثم لمست أنّ فرنجية غير متَفق على ترشيحه، فجاءت في أعقاب جلسة الانتخاب الأخيرة تتحدث عن خيار ثالث لم يرُق للثنائي.تركت فرنسا الثنائي في منتصف الطريق، و»زعل» منها المسيحيون، ولا سيّما الموارنة، فلم يعد بإمكانها أن تكون شريكاً. منذ محاولاتها الأولى بعيد انفجار المرفأ صار واضحاً أنّ حضورها في المعادلة صار خافتاً مقابل تقدّم أميركي سعودي جليّ وواضح، بدليل إعلان شركة «توتال» التوقّف عن التنقيب تحت الضغط الأميركي في أعقاب 17 تشرين، إلى أن رعت الولايات المتحدة الأميركية اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل، واستلحقت فرنسا ببيان شكر على جهود لم تكن كبيرة.منطقياً عندما حاولت فرنسا التماهي مع ترشيح فرنجية كانت أكثر واقعية في التعامل. سلّمت بمرشح القوى الأكثر نفوذاً لتوفّر الوقت، خصوصاً أنّ المرشح حليف لهذه القوى، وسبق أن كان مرشح الرئيس سعد الحريري، وكان سيتمّ انتخابه لولا تفاهم معراب. كانت تريد إنجاز انتخابات الرئاسة لتتفرّغ لشؤونها التجارية والتلزيمات التي نالتها من التنقيب إلى المرفأ. حتى أنّ توصيفها بين القوى المسيحية أنها صارت «أمّ الصفقات» ولم تعد «الأم الحنون» بعدما اعترضت أحزاب مسيحية على مواقفها من رئاسة الجمهورية ووصلت أصداء اعتراض هذه الأحزاب الى الفاتيكان، فاضطرّت الى إيفاد لودريان الى بيروت ليعلن الموت السريري لمعادلة فرنجية- سلام، ولتخسر على جبهتي علاقتها مع الثنائي ومع المسيحيين أيضاً.لا أحد يعوّل على الزيارة، والكلّ يسلّم بأنّ انتخابات الرئاسة رحّلت إلى موعد غير مسمّى، وأنّها باتت رهن تطوّرات التواصل الأميركي- الإيراني لحلحلة المسائل العالقة والمتّصلة بالمنطقة، ومنها لبنان. لكن زيارة لودريان الثانية تأتي وفق البيان الفرنسي الرسمي، بمثابة عود على بدء، ليعود ويبحث ويحاول إيجاد الظروف في بلد عصي على الحل بوجود فريقين يملك كلاهما القدرة على التعطيل. في المرة الماضية قالها في الكواليس إنّ الحوار ضرورة، ولكن حول النظام. عبارة فضفاضة ومختلف عليها. طالما هو يعلم صعوبة الحوار وصعوبة التوافق على فرنجية أو جهاد أزعور أو الخيار الثالث، فماذا هو فاعل؟ وماذا لديه؟ إنّ غداً للبنانيين قريب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
03:30 | 2023-07-24
24/07/2023 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
04:31 | 2023-07-24
24/07/2023 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع فيديو يرصد ما يحصل في مطار بيروت.. المكيفات تعطلت!
Lebanon 24
مقطع فيديو يرصد ما يحصل في مطار بيروت.. المكيفات تعطلت!
08:15 | 2023-07-24
24/07/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-07-25
"التيار" يبحث عن مرشح
01:15 | 2023-07-25
"الحزب" جاهز للمرحلة الصعبة
01:04 | 2023-07-25
قبيسي: لنصل الى صيغة يتفق عليها كل الاطياف السياسية
01:00 | 2023-07-25
اتصالات حكومية لمعالجة ملف حاكمية مصرف لبنان وفق القانون ومقتضيات الضرورة
00:36 | 2023-07-25
نيران قوية اندلعت ليلاً في بلدة عكارية... والفرق المعنية تخمدها (فيديو)
00:33 | 2023-07-25
في التبانة... أطلق النار باتجاه شقيقه!
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 08:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 08:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 08:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact