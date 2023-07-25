في التبانة... أطلق النار باتجاه شقيقه!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ب.ع"، أطلق النار بإتجاه شقيقه "م.ع" واصابه بطلقات نارية في احدى قدميه وذلك في منطقة التبانة عند تقاطع جسر ابو علي في طرابلس.



وبحسب المعلومات، فقد وقع الإشكال إثر خلفيات عائلية.

Advertisement