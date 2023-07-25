Advertisement

لبنان

في التبانة... أطلق النار باتجاه شقيقه!

Lebanon 24
25-07-2023 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1090798-638258672792789305.jpg
Doc-P-1090798-638258672792789305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ب.ع"، أطلق النار بإتجاه شقيقه "م.ع" واصابه بطلقات نارية في احدى قدميه وذلك في منطقة التبانة عند تقاطع جسر ابو علي في طرابلس.

وبحسب المعلومات، فقد وقع الإشكال إثر خلفيات عائلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار ورشق بالحجارة.. ماذا حصل في أحد منتجعات القلمون؟ (فيديو)
lebanon 24
25/07/2023 11:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار يستهدف حافلة لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس (صور)
lebanon 24
25/07/2023 11:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نارٍ عند الحدود الجنوبية والجيش الإسرائيلي يستنفر.. ماذا يجري؟
lebanon 24
25/07/2023 11:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار داخل أحد أحياء بيروت.. ما القصّة؟
lebanon 24
25/07/2023 11:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق

نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2023-07-25
04:25 | 2023-07-25
04:11 | 2023-07-25
04:03 | 2023-07-25
04:00 | 2023-07-25
03:57 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website