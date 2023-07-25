قبيسي: لنصل الى صيغة يتفق عليها كل الاطياف السياسية

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أشار النائب هاني قبيسي إلى أن "حركة أمل رفعت الظلم وانتصرت للمظلومين، بدءا من انتفاضة السادس من شباط الى مقارعة العدو الصهيوني الى مقاومة حررت الارض وحافظت على سيادة لبنان وعزته وكرامته، وينبري اليوم بعض الساسة رافضا العمل المقاوم ويقول من أوكلكم بمقارعة اسرائيل، وآخر يرفض ان ينتخب رئيس للجمهورية يحمي ظهر المقاومة، وآخرون يرفضون لغة الحوار والتفاهم والتلاقي حول قضية أصبحت اليوم حاجة ضرورية، فلبنان يعاني والشعب يعاني جراء عقوبات وحصار ويتمترس بعض الساسة خلف عقولهم المتحجرة التي ترفض التنازل ولو قليلا، لنصل الى صيغة يتفق عليها كل الاطياف السياسية وتتبلور بإتفاق على رئيس يحمي ويجمع كل اللبنانيين حول قضية واحدة وهي لبنان العيش المشترك الذي نؤمن به جميعا".وقال خلال مجلس عاشورائي: "نحن دعاة حوار، ولكننا لن نرضى بقرارات خارجية تفرض علينا ولن نرضى بعقوبات خارجية تجوع أهلنا، ولن نرضى لا بخماسية ولا سداسية تتحاور عنا وتريد فرض قراراتها علينا. نحن دعاة حوار كنا ولا نزال رغم رفض البعض له، في الوقت الذي تتحاور دول عربية وأوروبية عنا، ويناقشون وضع لبنان، يرفضون هذا الرئيس ويملون علينا رئيس آخر. والبعض يتفرج ينتظر القرارات الخارجية".