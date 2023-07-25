"الحزب" جاهز للمرحلة الصعبة

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قالت مصادر مطلعة "إن حزب الله" لن يقدم أي تنازل سياسي نتيجة الضغوط التي قد تمارسها بعض الدول على لبنان، إن كان سياسيا او في الموضوع الإقتصادي والنقدي".واشارت المصادر الى "أن الحزب لديه القدرة على استيعاب الضغوط وعلى مساعدة بيئته الحاضنة كما حصل في السنوات الماضية، علما أن الضغوط الاقتصادية قد استنفدت ولم يعد في الامكان تحقيق الكثير عبرها".وتشير المصادر الى أن لدى "حزب الله" اليوم الكثير من الأوراق التي لم يطرحها بعد ويمكنه الإستفادة منها في المرحلة المقبلة، في حال بلغ الكباش السياسي مستويات غير مسبوقة".