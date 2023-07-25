"التيار" يبحث عن مرشح

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كخطوة حسن نية تجاه "حزب الله"، وبعد فشل قطع الطريق على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر دعم الوزير السابق جهاد ازعور، بات قياديو "التيار الوطني الحر" يجاهرون بالخروج عن دعم ازعور رئاسياً.وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار" لم يتقاطع مع "حزب الله" رئاسياً، بل سحب اسم ازعور من التداول فقط على اعتباره اسما مستفزا لحارة حريك، وها هو يبحث عن مرشح جديد ليتبناه.وتقول المصادر "إن رئيس "التيار" جبران باسيل يناقش بشكل مستمر أسماء جديدة لطرحها للرئاسة ويعمل على تأمين الدعم لها وذلك في اطار استمراره في مواجهة خيار فرنجية.وكان نُقل عن عضو "التيار الوطني الحر" النائب آلان عون تقاطع "التيار" مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور قد انتهى، الا ان عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم صرّح أمس ان "الأجواء التي تصلنا من التيار تفيد انه مستمر بالتقاطع على ازعور".