Advertisement

لبنان

"التيار" يبحث عن مرشح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-07-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1090815-638258710196013895.jpg
Doc-P-1090815-638258710196013895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كخطوة حسن نية تجاه "حزب الله"، وبعد فشل قطع الطريق على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر دعم الوزير السابق جهاد ازعور، بات قياديو "التيار الوطني الحر" يجاهرون بالخروج عن دعم ازعور رئاسياً.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار" لم يتقاطع مع "حزب الله" رئاسياً، بل سحب اسم ازعور من التداول فقط على اعتباره اسما مستفزا لحارة حريك، وها هو يبحث عن مرشح جديد ليتبناه.
Advertisement
وتقول المصادر "إن رئيس "التيار" جبران باسيل يناقش بشكل مستمر  أسماء جديدة لطرحها للرئاسة ويعمل على تأمين الدعم لها وذلك في اطار استمراره في مواجهة خيار فرنجية.
وكان نُقل عن عضو "التيار الوطني الحر" النائب آلان عون تقاطع "التيار" مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور قد انتهى،  الا ان  عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم صرّح أمس ان "الأجواء التي تصلنا من التيار تفيد انه مستمر بالتقاطع على ازعور".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2023-07-25
04:25 | 2023-07-25
04:11 | 2023-07-25
04:03 | 2023-07-25
04:00 | 2023-07-25
03:57 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website