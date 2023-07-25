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لبنان

المطاعم تشكو و"المالية" ترد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2023 | 01:45
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تشكو مجموعة من المطاعم مما تسميه "الهجمة عليها" من قبل وزارة المالية حيث أن مراقبي المالية قاموا منذ أسبوع حتى اليوم بمسح كبير على المطاعم وخاصةً في جبل لبنان وبيروت، وقاموا بالتحقيق والتفتيش عن حجم المبيعات، والتدقيق برخص المشروبات وغيرها، وعدد الموظفين وتسجيلهم في الضمان".
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واعتبر اصحاب الشكوى "أن وزارة المالية تقوم في هذا الظرف بالتحديد بعرقلة عمل المطاعم في ذروة موسم الصيف وتقوم بطلب كم كبير من الأوراق والمستندات مع العلم أن معظم الدوائر مقفلة".

وختم المصدر بالقول: "مين دافشهم علينا، يطولوا بالهم شهرين ليخلص الموسم وشو بدهم منؤمنلن ياه".

في المقابل قال مصدر مطلع في وزارة المالية ان المزاعم عن عرقلة عمل المطاعم وحركة السياحة غير صحيح، وما يقوم به مراقبو المالية هو اجراء استكمالي بعدما كانوا اعطوا المطاعم "الشاكية" مهلة لتصحيح اوضاعها والتقدم بالمستندات المطلوبة".
وقال المصدر "إن تحرك المراقبين مستمر وان من مصلحة المطاعم المخالفة او المتأخرة عن اعداد مستنداتها تسوية اوضاعها بشكل سليم".


المصدر: لبنان 24

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