إرتفاع في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 22 ألف ليرة والمازوت 20 ألف ليرة والغاز 34 ألف ليرة.



وأصبحت الاسعار كالاتي:



بنزين 98: 1740.000 (+22000)

Advertisement مازوت: 1484.000 (+20000)

غاز: 830.000 (+34000) بنزين 95: 1701.000 (+22000)بنزين 98: 1740.000 (+22000)مازوت: 1484.000 (+20000)غاز: 830.000 (+34000)