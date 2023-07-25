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لبنان

إرتفاع في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!

Lebanon 24
25-07-2023 | 02:06
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ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 22 ألف ليرة والمازوت 20 ألف ليرة والغاز 34 ألف ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:
 
بنزين 95: 1701.000 (+22000)
بنزين 98: 1740.000 (+22000)
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مازوت: 1484.000 (+20000)
غاز:   830.000 (+34000)
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