بيان هام من مياه بيروت وجبل لبنان.. هذا ما جاء فيه



- الجباة المختصين

- صناديق دوائر التوزيع

- آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع

Advertisement - مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT. دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل بواسطة:- الجباة المختصين- صناديق دوائر التوزيع- آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع- مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

واعتذرت "حاليا من مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد". وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.

2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.

3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.

4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

5- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).



واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".

وفي بيان آخر، دعت المؤسسة عطفا على اعلاناتها السابقة، "المزارعين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن اشتراكات الري في كل من نطاق توزيع دائرتي جبيل وكسروان وذلك عن سنة 2023 وما قبل".



وقالت في بيانها: "على المشتركين في بلدات عينطورة - السهيلة - عين الريحانة - بلونة - القليعات - ريفون وعجلتون التابعة لدائرة توزيع كسروان الى تسديد بدلات استهلاك المياه وذلك عن القسط العائد للعام 2022 وما قبل".



وختمت: "يعتبر هذا الاعلان تبليغا شخصيا لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن". (الوكالة الوطنية)