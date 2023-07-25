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لبنان

جعجع: القوّات تخوض حالياً معركة استرداد الجمهوريّة من خاطفيها

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:19
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 استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع في معراب، وفدا قواتيا من منطقة عاليه ضم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى والنائب السابق أنيس نصار، منسق منطقة عاليه في الحزب طوني بدر وأعضاء المنسقية، رئيس مكتب الزراعة في الحزب ايلي زخور، أعضاء المجلس المركزي بيار نصار وزياد بجاني، عددا من رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها، رؤساء مراكز "القوات" في قرى وبلدات القضاء وحشد من المنتسبين، في حضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل والأمين العام المساعد لشؤون المناطق جورج عيد.
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واكد جعجع خلال اللقاء، أن "القوات تخوض حاليا الى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي في حال حصوله، سوف يؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين".
واعتبر أن "القوات يتبلور يوما بعد يوم أهمية دورها كصمام أمان للمجتمع"، ورأى أن" اللبنانيين السياديين والأحرار يعولون عليها لإنقاذ ما تبقى والعودة بلبنان إلى سابق عهده وأمجاده"، مضيفاً: "ندرك تماما أننا أمام مسار طويل في عملية تحرير القرار اللبناني من خاطفيه وإعادته الى المؤسسات الرسمية، إلا أننا مصممون على اجتيازه كاملا دون كلل أو تردد، حتى يتحقق للبنانيين ما يصبون اليه من حياة حرة وكريمة في وطن سيد ومزدهر ، تسوده عدالة القانون".

و ختم منوها بـ "نشاط منسقية عاليه وروح التضامن والإلفة التي تسود بين جميع مسؤوليها".

ثم، تحدث متى عن المشاريع المزمع تنفيذها ولا سيما على الصعيد السياحي "بغية إعادة القضاء الى الخارطة السياحية"، وأشاد بـ"التعاون مع فاعليات المنطقة كافة، وبلدياتها ومخاتيرها، فضلا عن التنسيق اللصيق مع منسقية عاليه".
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