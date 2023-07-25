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لبنان

سوريا تعفي المنتجات اللبنانية من رسوم الترانزيت.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:44
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 إلتقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والوفد المرافق، على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا والوفد المرافق، حيث تم نقاش مواضيع عدة تهم البلدين واستكمال البحث في النقاط التي تم بحثها خلال اللقاءات التي حصلت بين البلدين على المستوى الزراعي في بيروت ودمشق.
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وأبلغ وزير الزراعة السوري نظيره اللبناني "موافقة الحكومة السورية خفض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة ٥٠%".
 
وطلب الجانب السوري من الوزير الحاج حسن "ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني"، ووعد الحاج حسن بأن يتم نقل طلب الجانب السوري الى المراجع المختصة في الحكومة لتذليل العقبات. (الوكالة الوطنية)

لبنان

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