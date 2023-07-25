Advertisement

لبنان

اميركا تستعيد دورها في لبنان وتفرض خياراتها على دول الحلّ!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
25-07-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1090854-638258791822366488.jpg
Doc-P-1090854-638258791822366488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إحدى أهم الأسباب التي تقف خلف عرقلة الوصول الى تسوية في لبنان هي أن كلّ المسار التسووي في المنطقة سواء بين سوريا ودول الخليج أو بين المملكة العربية السعودية وإيران لا يزال خارج دائرة الولايات المتحّدة الاميركية التي،حتى اللحظة، ترفض تغطية أي تقارب في الشرق الأوسط على اعتبار أنّ من شأنه التقليل من نفوذها. لذلك فإن الرفض الاميركي قد يطال لبنان أكثر من غيره من الدول، لأن الاولوية الأميركية تنطلق من عدم انعكاس الاتفاق الثنائي السعودي - الإيراني على ملفات المنطقة، ومنها ملفا لبنان واليمن وحتى الملف السوري الذي كانت واشنطن تضغط لفرملته. 
Advertisement

كل ما يحصل اليوم بعد "اللقاء الخماسي" الذي عُقد في الدوحة بين كلّ من مصر وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية يوحي بأن أميركا استعادت دورها على الساحة اللبنانية وإن كان بنسبة ضئيلة وباتت تفرض خياراتها على سائر الدول المعنية بالملف اللبناني والمهتمّة بإنهاء الأزمة السياسية والرئاسية التي تضرب لبنان منذ مدّة طويلة.

ولعلّ الرياض التي لم تكن معنية بتسهيل الحلّ بصورة مباشرة لكنّها كانت في مرحلة ما قد أعطت الضوء الأخضر بشكل أو بآخر للمبادرة الفرنسية للدفع باتجاه الحلول الملائمة لجميع الأطراف، وفرنسا التي بدورها قامت بتشغيل محرّكاتها عبر اتصالات ولقاءات مع القوى الداخلية والخارجية المعنية بالشأن اللبناني للوصول الى تسوية رئاسية بسلّة متكاملة، باتت اليوم مع السعودية تحت سقف التوجّه الاميركي.

 ولعلّ أيضاً الخطوط العريضة التي وُضعت في الأيام الفائتة حول لبنان توحي أن ثمة ضغوط كبرى ستُمارس على البلاد ربّما من خلال التلويح مجدداً بعصا العقوبات بشكل مشدّد على كلّ من يتسبب بعرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكل المتواطئين في ذلك، وهذه الحدّة في التعاطي مع القوى السياسية اللبنانية من المتوقّع أن تصل الى مستويات غير مسبوقة إذا ما استمرّ الكباش على ما هو عليه، وهذا يعني أن واشنطن لا تنوي الاستمرار في مراعاة "حزب الله" والسير "بالهوى" الفرنسي.

وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه جميع القوى السياسية فرض مرشّحها على خصومها المحليين، فإنّ ذلك يعني، وبالتوازي مع فشل كلّ المساعي التسووية، تصعيد مسار المواجهة بين كلّ الاطراف  وفرض استمرار الفراغ الرئاسي وتدحرج الأزمة في ظلّ انعدام قدرة الدول المهتمة بالحلّ على إلزام القوى اللبنانية بتوجّهها والذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2023-07-25
06:55 | 2023-07-25
06:51 | 2023-07-25
06:50 | 2023-07-25
06:35 | 2023-07-25
06:34 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website