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لبنان

الدوير... ختم محل لزينة السيارات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الامن العام ختم بالشمع الأحمر محلاً لزينة السيارات في بلدة الدوير- النبطية.

وعلم أن صاحب المحلّ هو سوريّ. 
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محل

الدوير

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