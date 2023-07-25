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لبنان

" حماية المستهلك" تتابع جولاتها الرقابية.. محاضر ضبط بمؤسسات ومطاعم وكافيهات

Lebanon 24
25-07-2023 | 04:03
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام. 

وعلى الأثر، تم تسطير 10 محاضر ضبط بمؤسسات ومطاعم وكافيهات لمخالفة احتساب سعر صرف الدولار على 100 الف ليرة بدل 92000، وستتم احالة المحاضر الى القضاء المختص للبت فيها.
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كما تستكمل مديرية حماية المستهلك جولاتها على المطاعم والفنادق للتأكد من سلامة الغذاء ومراقبة الاسعار كالمعتاد. 

هذا وتؤكد الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.
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