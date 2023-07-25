مصلحة الليطاني: لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه بسبب تدني المتساقطات خلال العام المائي 2022-2023، لم تتمكن من تعبئة بحيرة القرعون، ولضرورة استمرارية الانتاج طيلة فصل الصيف وحتى نهاية العام الحالي موعد عودة الامطار، فإن انتاج معاملها لا يزيد عن 35 ميغاواطا، وحيث أن دور معامل الليطاني يقتصر على الانتاج دون التوزيع، وحيث ان شبكات التوتر المتوسط 15 ك.ف. في المناطق المجاورة لهذه المعامل (جزين - جون - اقليم التفاح - البقاع الغربي - القرعون - مشغرة - عيتنيت - سحمر)، هي ملك لمؤسسة كهرباء لبنان وهي المسؤولة عن ادارتها وصيانتها وتغذيتها بالطاقة الكهربائية وفقا لبرامج تقنين تضعها هذه المؤسسة".

Advertisement

وأشارت في بيان الى انه "نظرا لتدني قدرة انتاج معامل الليطاني بسبب الجفاف وبسبب تدني الطاقة المنتجة في معامل مؤسسة كهرباء لبنان لعدم توفر كميات كبيرة من الفيول، وبناء لطلب مؤسسة كهرباء لبنان فإن تغذية مخارج التوزيع 15 ك.ف. في معملي عبد العال وارقش، تم تحديدها ضمن حدود القدرة الانتاجية لمعامل الليطاني أي 35 ميغاواط فقط، وبناء عليه وضعت مؤسسة كهرباء لبنان برنامج تقنين جديد لهذه المخارج يتناسب مع القدرة الانتاجية لمعامل الليطاني".

وطلبت من "المواطنين وعند الضرورة وعند أي استفسار عن التغذية الكهربائية، مراجعة مؤسسة كهرباء لكونهم مشتركين لديها ولكونها الجهة المعنية بأمور هذه الشبكات".

كما طلبت منهم "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لكي يتجنبوا الانقطاعات التلقائية لهذه الشبكات بسبب الحمولة الزائدة عن القدرة الفنية لهذه الشبكات". (الوكالة الوطنية)