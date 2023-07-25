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لبنان

بعد تراجع حالته الصحية.. هانيبال القذافي يؤكد: سأستمر بالإضراب عن الطعام حتى يفرج عني

Lebanon 24
25-07-2023 | 04:48
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أعلن هانيبال القذافي أنه سيستمر في الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه، وفق ما نقلته مصادر "العربية/الحدث".

كما قال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن ما يحدث معه يجسد مدى الظلم ويكشف فساد القضاء اللبناني.
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يشار إلى أن ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام ومتابعة الليبيين، عاد إلى الواجهة، منذ أن أعلن في الثالث من حزيران الماضي دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.

وتراجعت حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم. (العربية)

لبنان

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