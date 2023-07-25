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لبنان

بوشكيان ووفد الاتحاد العمالي العام: لتدريب يد عاملة مؤهّلة لتلبية عمليات الحفر والتنقيب عن النفط

Lebanon 24
25-07-2023 | 04:52
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اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر.

وأكد المجتمعون " التنسيق الدائم بين العمال وأرباب العمل، لا سيما في القطاع الصناعي، أحد أكبر القطاعات الموظّفة لليد العاملة في لبنان، والقادرة على تأمين فرص جديدة في مجالات تكنولوجية وHi-Tech  وعلمية وطبية وغذائية ونظم خدماتية متكاملة".
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وتطرّق المجتمعون إلى "ضرورة الاعداد للمرحلة المقبلة ومواكبتها، مع المباشرة بالحفر والتنقيب عن النفط والغاز في أوائل أيلول المقبل، الأمر الذي يتطلّب تدريب يد عاملة متخصّصة وماهرة ومؤهّلة للعمل في هذا القطاع الجديد على لبنان".

بحث المجتمعون أيضاً في انعكاس ارتفاع كلفة الطاقة على الصناعة والمستهلكين بشكل عام، الأمر الذي" يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية، ووجوب وضع آلية للجباية الشاملة تريح المواطن".

كما عرضوا موضوع مناقشة الحكومة مشروع الموازنة. وناشد الوفد الوزير بوشكيان "عدم اقرار رسوم وضرائب جديدة، لأن غالبية الناس لم تعد قادرة على الاحتمال، فيما تطالب الأكثرية اقرار سياسة صحية واستشفائية للطبقات العاملة تحصّن الأمن الاجتماعي وتدعم الهيئات الضامنة".
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