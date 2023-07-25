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لبنان

دخل إلى أحد المنازل... وسرق تحفاً أثريّة

Lebanon 24
25-07-2023 | 05:13
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 14-07-2023 وفي محلة مرجعيون، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل أحد المواطنين وسرق من داخله جهازَيْ تلفاز وتحف أثرية، وفرّ إلى جهة مجهولة.
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   على أثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو:

أ. ب. (من مواليد عام ١٩٩٥، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات
بتاريخ 22-07-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة دبين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة من داخل المنزل المذكور، وأنّه قام ببيع المسروقات في سوق صبرا.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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