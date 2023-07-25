حادث سير مروّع... شابان أُصيبا بجروحٍ خطيرة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على أوتوستراد صيدا - صور في محلّة أنصارية، حيث إصطدمت دراجة نارية بسيارة.

وعّلم عن إصابة شابين كانا على متن الدراجة النارية بجروح حرجة.