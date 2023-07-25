بسبب الكهرباء لم يتم الاستماع الى رجا سلامة وماريان الحويك.. ماذا حصل في قصر العدل؟

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أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إلى الأربعاء 2 آب المقبل جلسة الإستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بعد تعذّر إستجوابهما اليوم نتيجة إنقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح.