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لبنان
بسبب الكهرباء لم يتم الاستماع الى رجا سلامة وماريان الحويك.. ماذا حصل في قصر العدل؟
Lebanon 24
25-07-2023
|
05:28
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أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إلى الأربعاء 2 آب المقبل جلسة الإستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بعد تعذّر إستجوابهما اليوم نتيجة إنقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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