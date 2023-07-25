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لبنان

بسبب الكهرباء لم يتم الاستماع الى رجا سلامة وماريان الحويك.. ماذا حصل في قصر العدل؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 05:28
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أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إلى الأربعاء 2 آب المقبل جلسة الإستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بعد تعذّر إستجوابهما اليوم نتيجة إنقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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رجا سلام

ماريان الحويك

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