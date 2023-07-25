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لبنان

حادثة مؤسفة في الضنية... جبالة سقطت على طفلٍ عمره 8 سنوات

Lebanon 24
25-07-2023 | 05:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز الطوارئ والإغاثة في الضنية، نقل طفلاً سوريّاً عمره 8 سنوات الى المستشفى الحكومي في القبة، بعدما بُترت ساقه بسبب سقوط جبالة إسمنت على رجله.
 
 
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