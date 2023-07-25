حادثة مؤسفة في الضنية... جبالة سقطت على طفلٍ عمره 8 سنوات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز الطوارئ والإغاثة في الضنية، نقل طفلاً سوريّاً عمره 8 سنوات الى المستشفى الحكومي في القبة، بعدما بُترت ساقه بسبب سقوط جبالة إسمنت على رجله.

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