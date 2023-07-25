في المنية... وفاة سيّدة بعد احتراق منزلها

تُوفيت المدعوة "خ.ع" متأثرة بحروقها التى أُصيبت بها بعد اشتعال منزلها في المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يُذكر بأنّ 3 أشخاص من عائلة واحدة أُصيبوا في الحريق الذي اندلع منذ فترة داخل منزلهم.