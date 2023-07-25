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لبنان

في المنية... وفاة سيّدة بعد احتراق منزلها

Lebanon 24
25-07-2023 | 05:29
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تُوفيت المدعوة "خ.ع" متأثرة بحروقها التى أُصيبت بها بعد اشتعال منزلها في المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
يُذكر بأنّ 3 أشخاص من عائلة واحدة أُصيبوا في الحريق الذي اندلع منذ فترة داخل منزلهم.
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حريق

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