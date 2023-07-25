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لبنان

وزير العمل يلتقي وفدا من الصليب الأحمر الدولي

Lebanon 24
25-07-2023 | 06:18
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استقبل وزير العمل  في حكومة تصربف الاعمال مصطفى بيرم اليوم وفدا من المنظمة الدولية للصليب الأحمر برئاسة  سيمون أشليمان ، وتم التباحث في الشؤون المتعلقة بالصعوبات التي تواجه اللجنة ودورها الإنساني .
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وتم الاتفاق على قيام اللجنة بتقديم دورات مجانية تتعلق بالمهارات الناعمة للشباب اللبناني حول كيفية كتابة السيرة الذاتية ، تقنيات إجراء المقابلة الوظيفية ، اصول المراسلة بالبريد الالكتروني من خلال وزارة العمل على أن يتبلور الأمر قريبا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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