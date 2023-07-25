وزير العمل يلتقي وفدا من الصليب الأحمر الدولي

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استقبل وزير العمل في حكومة تصربف الاعمال مصطفى بيرم اليوم وفدا من المنظمة الدولية للصليب الأحمر برئاسة سيمون أشليمان ، وتم التباحث في الشؤون المتعلقة بالصعوبات التي تواجه اللجنة ودورها الإنساني .وتم الاتفاق على قيام اللجنة بتقديم دورات مجانية تتعلق بالمهارات الناعمة للشباب اللبناني حول كيفية كتابة السيرة الذاتية ، تقنيات إجراء المقابلة الوظيفية ، اصول المراسلة بالبريد الالكتروني من خلال وزارة العمل على أن يتبلور الأمر قريبا.