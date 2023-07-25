بعد الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم... هل سيتأثّر لبنان بهزّات قويّة؟

أكد رئيس مجلس ادارة - المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية أنه "بعد الزلزال الذي ضرب أضنه بقوة 5.5 درجات اليوم لا خوف من زلازل أو هزات قوية في لبنان، للتوضيح فقط ولعدم الهلع، ولا داع للتهويل من قبل أي شخص أو عالم".

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