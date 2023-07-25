توقيف عاملة النظافة في حضانة "gardereve"... ماذا تبيّن بعد الإستماع إليها؟

أصدرت القاضية رانيا يحفوفي قراراً بتوقيف عاملة النظافة في حضانة gardereve ومصوّرة الفيديوهات جومانا بو سعيد، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع اليها، اذ تبين أن الفيديوهات تعود لأكثر من 6 أشهر.

Advertisement