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لبنان

توقيف عاملة النظافة في حضانة "gardereve"... ماذا تبيّن بعد الإستماع إليها؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 06:30
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أصدرت القاضية رانيا يحفوفي قراراً بتوقيف عاملة النظافة في حضانة gardereve ومصوّرة الفيديوهات جومانا بو سعيد، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع اليها، اذ تبين أن الفيديوهات تعود لأكثر من 6 أشهر.
 
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