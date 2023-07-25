مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة رقم 19/2023، بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء، يوم السبت 29 - 7 -2023.

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