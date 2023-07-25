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لبنان

دبوسي عرض مع لحود تفعيل الشراكة مع وزارة الزراعة ومشاركة الغرفة في "إكسبو قطر"

Lebanon 24
25-07-2023 | 06:50
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مع وفد من الوزارة ضم رئيس مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة صونيا الأبيض، رئيسة مصلحة التصدير والإستيراد والحجر الصحي المهندسة رانيا الحايك، رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري الدكتور يحي خطار والدكتور علاء خليل، وذلك في حضور مديرة الغرفة  ليندا سلطان.
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أثر اللقاء قال  لحود:" جولتنا بدات في منطقة الشمال من غرفة طرابلس وسنستكملها باتجاه مرفأ طرابلس لمتابعة حركة الصادرات والواردات من منشأ نباتي وحيواني وسير عمل المراكز الحدودية"، منوها ب"التعاون المثمر بين الوزارة  والغرفة في مختلف النشاطات".

 واضاف:"لقد قمنا بتقييم مسيرة التعاون واتفقنا على المرحلة الجديدة من التعاون لمواجهة  الاستحقاقات الآتية ، لا سيما مشاركة غرفة طرابلس في معرض إكسبو قطر الذي يقام بعنوان: صحراء خضراء في بيئة أفضل، وتتم المتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة في ما يخص المعرض مع باقي الوزارات المختصة، كما اتفقنا على متابعة التنسيق بين غرفة طرابلس ومصلحة الزراعة في الشمال لتنظيم أيام الانتاج الزراعي والمونة والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية، وذلك لما فيه خير المزارع والمصدر والنقابات والتعاونيات الزراعية".

من جهته، شدد دبوسي على "أهمية تمسك غرفة طرابلس بالشراكة الوطنية مع وزارة الزراعة،وعلى جهوزية الغرفة بأن تضع قدراتها وإمكانياتها بتصرف وزارة الزراعة والمزارعين والمصدرين،  وعلى الدور الفاعل الذي تقوم به مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وابحاث الزراعة والغذاء في تطوير الصناعات والمنتجات الزراعية".

المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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