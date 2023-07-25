27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دبوسي عرض مع لحود تفعيل الشراكة مع وزارة الزراعة ومشاركة الغرفة في "إكسبو قطر"
Lebanon 24
25-07-2023
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مع وفد من الوزارة ضم رئيس مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة صونيا الأبيض، رئيسة مصلحة التصدير والإستيراد والحجر الصحي المهندسة رانيا الحايك، رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري الدكتور يحي خطار والدكتور علاء خليل، وذلك في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان.
Advertisement
أثر اللقاء قال لحود:" جولتنا بدات في منطقة الشمال من غرفة طرابلس وسنستكملها باتجاه مرفأ طرابلس لمتابعة حركة الصادرات والواردات من منشأ نباتي وحيواني وسير عمل المراكز الحدودية"، منوها ب"التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في مختلف النشاطات".
واضاف:"لقد قمنا بتقييم مسيرة التعاون واتفقنا على المرحلة الجديدة من التعاون لمواجهة الاستحقاقات الآتية ، لا سيما مشاركة غرفة طرابلس في معرض إكسبو قطر الذي يقام بعنوان: صحراء خضراء في بيئة أفضل، وتتم المتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة في ما يخص المعرض مع باقي الوزارات المختصة، كما اتفقنا على متابعة التنسيق بين غرفة طرابلس ومصلحة الزراعة في الشمال لتنظيم أيام الانتاج الزراعي والمونة والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية، وذلك لما فيه خير المزارع والمصدر والنقابات والتعاونيات الزراعية".
من جهته، شدد دبوسي على "أهمية تمسك غرفة طرابلس بالشراكة الوطنية مع وزارة الزراعة،وعلى جهوزية الغرفة بأن تضع قدراتها وإمكانياتها بتصرف وزارة الزراعة والمزارعين والمصدرين، وعلى الدور الفاعل الذي تقوم به مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وابحاث الزراعة والغذاء في تطوير الصناعات والمنتجات الزراعية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمُّكم عن "صيرفة" والدّولار.. إليكُم ما جرى
12:35 | 2023-07-24
24/07/2023 12:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا فعل "فاليه باركينغ" بإحدى السيارات في لبنان.. فيديو يكشفه بالجُرم المشهود!
Lebanon 24
شاهدوا ماذا فعل "فاليه باركينغ" بإحدى السيارات في لبنان.. فيديو يكشفه بالجُرم المشهود!
13:09 | 2023-07-24
24/07/2023 01:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:49 | 2023-07-25
ميقاتي التقى بري... واستقبل ورونيكا ووزير المال ورئيس الاتحاد العمالي العام
01:00 | 2023-07-25
اتصالات حكومية لمعالجة ملف حاكمية مصرف لبنان وفق القانون ومقتضيات الضرورة
09:14 | 2023-07-25
فرعية الادارة والعدل اقرت المواد المتعلقة باختصاصات مجلس شورى الدولة مع بعض التعديلات
09:09 | 2023-07-25
لقاء تشاوري بين وفد نيابي ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السرايا
08:35 | 2023-07-25
أكثر من 30 مصابا بتسمم غذائي.. وزارة الصحة تقفل هذا المطعم احترازيا
08:32 | 2023-07-25
حادثة مرعبة في منطقة الحمراء... أطلق النار على زوجته وقتلها في وسط الشارع!
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 16:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 16:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 16:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact