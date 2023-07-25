خلال لقائهما اليوم... هذا ما أكّده برّي لميقاتي بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أفادت معلومات للـ"أن بي أن"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجوب عقد جلسة للحكومة، لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

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