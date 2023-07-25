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لبنان

خلال لقائهما اليوم... هذا ما أكّده برّي لميقاتي بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

Lebanon 24
25-07-2023 | 06:51
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أفادت معلومات للـ"أن بي أن"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجوب عقد جلسة للحكومة، لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
 
 
 
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