Advertisement

لبنان

في بلدة لبنانيّة... العثور على جثة إمرأة داخل منزلها

Lebanon 24
25-07-2023 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1090921-638258903726248932.jpg
Doc-P-1090921-638258903726248932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة المدعوة "ف.ج.ح"، داخل منزلها في بلدة المعشوق قرب صور.
 
 
وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، إضافة إلى الأدلة الجنائيّة والطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جثة مرمية أسفل المنحدر في هذه المنطقة.. هكذا خسر الشاب "محمد" حياته (صورة)
lebanon 24
25/07/2023 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة مخرج سينمائي بعد اختفائه لـ6 أيّام (صورة)
lebanon 24
25/07/2023 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في العاقورة... إنتشال جثة مراهق من داخل بركة زراعيّة (صور)
lebanon 24
25/07/2023 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في صور.. العثور على جثة رجلٍ مُسن داخل أحد البساتين
lebanon 24
25/07/2023 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2023-07-25
01:00 | 2023-07-25
09:14 | 2023-07-25
09:09 | 2023-07-25
08:35 | 2023-07-25
08:32 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website