في بلدة لبنانيّة... العثور على جثة إمرأة داخل منزلها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة المدعوة "ف.ج.ح"، داخل منزلها في بلدة المعشوق قرب صور.

وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، إضافة إلى الأدلة الجنائيّة والطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.