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لبنان

بو حبيب عرض المستجدات مع فرونتسكا والتقى سفيري قطر وفرنسا

Lebanon 24
25-07-2023 | 07:22
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في  جلسة مجلس الامن التي كانت عقدت في العشرين من تموز الجاري حيث ناقشت التقرير الأخير للأمين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701, كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية.
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والتقى الوزير بو حبيب سفير قطر إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي ، وسفيرة فرنسا آن غريو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامهما الديبلوماسية في لبنان.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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