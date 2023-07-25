مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة رقم 20/2023، تتعلّق بإعلان الحداد الوطنيّ وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، يوم الجمعة 4 آب 2023.

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