لودريان وصل الى بيروت

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لو دريان، في زيارة للبنان تستمر اياما عدة يجري خلالها لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

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