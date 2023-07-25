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لبنان

لودريان وصل الى بيروت

Lebanon 24
25-07-2023 | 08:18
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وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لو دريان، في زيارة للبنان تستمر اياما عدة يجري خلالها لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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جان إيف لو دريان

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