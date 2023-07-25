عطلة الصحافة في ذكرى عاشوراء

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

"يصادف يوم السبت المقبل في 29 تموز 2023 ذكرى عاشوراء.وفي هذه المناسبة تتوقف الصحف عن العمل في ذلك اليوم .أما الصحف التي تصادف عطلتها عادة يوم السبت، فتعطل نهار الجمعة في 28 الحالي كيوم بديل، وذلك بالاتفاق مع نقابة المحررين الصحافيين ونقابات عمال المطابع والغرافيك والمخرجين والمصورين".

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