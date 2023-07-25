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لبنان

حادثة مرعبة في منطقة الحمراء... أطلق النار على زوجته وقتلها في وسط الشارع!

Lebanon 24
25-07-2023 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ رجلاً قتل زوجته في شارع الحمراء في بيروت، بعدما أطلق النار عليها من مسدسٍ حربيّ، وأصابها برصاصتين، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 
 
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