حادثة مرعبة في منطقة الحمراء... أطلق النار على زوجته وقتلها في وسط الشارع!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ رجلاً قتل زوجته في شارع الحمراء في بيروت، بعدما أطلق النار عليها من مسدسٍ حربيّ، وأصابها برصاصتين، وفرّ إلى جهّة مجهولة.

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